Шмигаль підтвердив, що йому з Мішелем довелось бігти в укриття під час ракетного удару по Одесі

Під час відвідин Одеси голова Європейської Ради Шарль Мішель та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль були змушені ховатися в укритті через повітряну тривогу. Росіяни вкотре завдали ракетного удару по Одесі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що бомбардування Одеси відбуваються фактично щодня. Сьогоднішній день не став винятком.

Нагадаємо Голові Євроради довелося ховатися в укриття під час повітряної тривоги в Одесі, – ЗМІ

Шмигаль пригадав удар окупантів перед Великоднем

Денис Шмигаль пригадав, як 23 квітня російські окупанти ракетою влучили у житловий будинок, унаслідок чого загинула 3-місячна дитина, її мама та бабуся. Шарль Мішель разом з головою уряду відвідали цей будинок.

На жаль, гинуть мирні люди. Відвідали одне з таких місць — зруйнований російською ракетою житловий будинок, де загинули тримісячна дівчинка, її мама й бабуся. Жахливе горе, яке прийшло в цю та ще тисячі українських родин,

– наголосив Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що ми повинні зупинити агресію та притягнути Росію до відповідальності за всі її військові злочини.



Шмигаль та Мішель в укритті в Одесі / Фото Євросоюзу

Візит Шарля Мішеля до Одеси: головне

Голова Європейської Ради Шарль Мішель завітав до Одеси в День Європи, який сьогодні відзначають в ЄС. Таким чином політик хоче продемонструвати свою підтримку нашій державі.

Під час візиту Мішель наголосив, що ми не самотні, бо Європа підтримує нас.

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з Шарлем Мішелем у режимі онлайн та висловив вдяність за підтримку. Натомість Денис Шмигаль супроводжував європейського гостя в Одесі.

Під час візиту голова Європейської Ради наголосив, що світ має побачити, як Росія блокує морські порти України. Адже через війну наша держава не може експортувати аграрну продукцію. Через це вартість кукурудзи, пшениці та соняшникової олії у світі суттєво зросла.

Водночас Шмигаль відзначив, що в українських портах зараз заблоковані 90 тонн аграрної продукції, які мали б експортувати до країн Європи, Африки та Азії.

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