Шмигаль подав заяву на відставку з посади глави уряду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 15 липня, подав у відставку. Він подякував президенту та команді за роботу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на його заяву.

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Чи правда, що Денис Шмигаль йде з посади?

Ще 13 липня Володимир Зеленський проводив нараду з Денисом Шмигалем щодо державних питань. Тоді на тлі чуток про можливу відставку глава держави говорив з прем'єром про оновлення соцвиплат для батьків та підприємців, а також скорочення видатків на держапарат. Йшлося також про розвиток виробництва української зброї та аудит міжнародних домовленостей.

Однак всі ці завдання Денис Шмигаль вирішив передати новому очільнику Кабінету Міністрів. Від 15 липня він подав заяву на відставку з посади прем'єр-міністра України.

Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні,

– написав Шмигаль в телеграмі.

Заява Шмигаля на відставку / Фото з телеграму

У понеділок, 14 липня, Володимир Зеленський заявив, що Денис Шмигаль отримає нову посаду. Він підтвердив ту інформацію, яку раніше писали ЗМІ, щодо того, куди переведуть прем'єра. За словами президента, Шмигаль дійсно може очолити Міністерство оборони.