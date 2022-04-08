Шмигаль пояснив, як держава допомагатиме мешканцям звільнених територій

Українські захисники звільнили від російської окупації низку населених пунктів. Держава допомагатиме їхнім жителям повертатися до нормального життя.

Про це ввечері 7 квітня розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Держава розробляє для звільнених територій такі ж програми, як і для внутрішніх переселенців, пише 24 канал.

Читайте також Втрати України від війни перевищать трильйон доларів, – Шмигаль

Українцям роздають продукти

Людей у таких населених пунктах першочергово забезпечуватимуть продуктами, ліками й товарами першої необхідності. "Ми закупили продуктових наборів на 4,7 мільярда гривень. Тисячі з них вже безкоштовно роздані нашим людям у прифронтових та звільнених містах", – зазначив урядовець.

Відбудова зруйновних міст

Ще один напрямок роботи у звільнених містах – їхня відбудова. Фахівці вже підготували поетапний план. Водночас уряд уповноважив Укрзалізницю замовляти основні товари для нагальних потреб, зокрема – будівельні матеріали. Все це – за гроші з державного бюджету.

Держава надасть необхідні кошти для закупівлі вікон, дверей, брусів, дошок та інших необхідних товарів для екстреного відновлення житла.

Шмигаль попередив, що весь цей процес точно займе не один день і навіть не тиждень. Тож мешканців звільнених територій планують тимчасово забезпечити модульними будинками. Для цього вже ведуть перемовини з американськими партнерами та українськими виробниками.

До теми У Львові почали облаштовувати перше контейнерне містечко для переселенців

Світло, газ та вода для людей

Крім цього, надважливим етапом роботи уряду це відновлення критичної енергетичної інфраструктури. Мовиться про електроенергію, газ та воду. Відповідні роботи вже почалися.

Там, де були незначні пошкодження, вже вдалося відновити світло та воду. На жаль, є міста і села, де енергетична інфраструктура знищена майже повністю,

– зазначив Шмигаль.

За його словами, у населених пунктах, які сильно постраждали внаслідок російських атак, ці роботи займуть більше часу. "Але на це будуть кинути всі необхідні сили, зокрема – з інших регіонів", – пояснив глава Кабміну.

Звернення Дениса Шмигаля за 7 квітня: дивіться відео