Шмигаль представив шістьох заступників: хто вони і що робитимуть

Новий міністр оборони Денис Шмигаль 25 липня повідомив, хто працюватиме разом з ним. Першим заступником глави МО став Іван Гаврилюк.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дениса Шмигаля.

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Хто став заступником Шмигаля?

Відомо про 6 заступників міністра оборони України:

генерал-лейтенант Іван Гаврилюк;

Сергій Боєв;

Анна Гвоздяр;

полковник Володимир Заверуха;

майор Юрій Мироненко;

Оксана Ферчук.

Нові заступники міністра оборони / Фото зі сторінки Шмигаля

Іван Гаврилюк уже був заступником міністра оборони. Також був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, заступником начальника Генерального штабу ЗС України.

Сергій Боєв також працював заступником міністра оборони. Він був і заступником міністра з євроінтеграції в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості, заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції. Працював у JPMorgan Chase & Co та Credit Suisse у Великій Британії, Boston Consulting Group Ukraine, на керівних посадах в АТ "Укргазвидобування" та НАК "Нафтогаз України".

Анна Гвоздяр працювала заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Вона волонтерка, з 2014 року долучилася до ініціатив, пов'язаних із забезпеченням війська, питаннями українських полонених та сімей загиблих військових. Працювала на посаді радниці голови Луганської ВЦА, обіймала посаду директорки Благодійного фонду Сергія Притули.

Володимир Заверуха має 22 роки досвіду військової служби та роботи в оборонному секторі. Був призначений першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Юрій Мироненко під час повномасштабного вторгнення захищав Київ у складі 112 бригади ТрО, згодом був командиром підрозділу БпЛА Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, брав участь у боях на Півдні України. Має нагороди. Мироненко очолював Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації, працював заступником міністра цифрової трансформації України, очолив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України, де координував впровадження бойової системи DELTA.

Оксана Ферчук, яка стала заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, була радницею міністра оборони у 2022 році. Вона координувала впровадження системи LOGFAS, до якої Україна отримала повноцінний доступ у 2022 році, запуск платформи міжнародного співробітництва "Коровай", забезпечила координацію впровадження медичної інформаційної системи (МІС ЗСУ) в Командуванні Медичних Сил. Координувала впровадження системи управління логістичним забезпеченням (SAP), зокрема автоматизацію процесів постачання тилового забезпечення (речового майна, ПММ), постачання озброєння (наземних систем озброєння, БпЛА, РЕБ), майна зв'язку, медичного постачання, автоматизацію контрактної роботи.