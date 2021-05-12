Шмигаль розповів, коли щеплюватимуть людей, які записалися на вакцинацію через "Дію"

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Усі, хто записався на щеплення через портал або застосунок "Дія", будуть вакцинуватися на вихідних. Таку ініціативу підтримали на нараді з президентом України 11 травня.

Джерело:

телеграм Дениса Шмигаля

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він пояснив, що українці можуть отримати запрошення до кабінетів щеплень найближчим часом.

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Український прем'єр також повідомив, що 11 травня Світовий банк виділив Україні 90 мільйонів доларів, які, зокрема, будуть спрямовані на кампанію з вакцинації.

Загалом ми маємо домовленості вже на понад 40 мільйонів доз вакцини на цей рік,
– написав Шмигаль.

Зауважимо, що раніше питання вакцинації від коронавірусу в окремі дні обговорили на селекторній нараді з членами уряду. Тоді ініціативу підтримав і президент Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! Запис на вакцинацію від COVID через додаток "Дія" відкрили в березні. Вже понад 597 тисяч  українців записалися на щеплення та очікують своєї черги.

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