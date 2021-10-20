Чи буде в Україні повний локдаун: Шмигаль розповів про альтернативу

Денис Шмигаль заявив, що загальнонаціональний локдаун вводити не планують. Запевнив також, що "єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація".

Прем'єр-міністр розповів, що за минулий тиждень 94,2 % госпіталізованих з COVID-19 – це невакциновані особи. Про це Шмигаль заявив на засіданні уряду 20 жовтня.

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Шмигаль назвав єдину альтернативу повному локдауну

Денис Шмигаль заявив, що рекордна кількість щеплень припадає на регіони, де ввели червону зону карантину. Тож політик закликав "не чекати червоної зони", а вакцинуватись до початку піку епідемії COVID-19. Прем'єр нагадав, що за наявності повної вакцинації персоналу та відвідувачів, бізнес та заклади можуть працювати навіть у червоній зоні.

Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій Україні і зупиняти економіку. Та, як сказав цього тижня президент, – єдиною альтернативою локдауну є саме масова вакцинація,

– заявив Шмигаль.

Він також пригадав, що з 21 жовтня починають діяти нові правила пасажирських перевезень між регіонами. Тепер їхати можна тільки за наявності чинного сертифіката вакцинації чи чинного негативного ПЛР-тесту (зробленого не пізніше, ніж 72 години перед поїздкою). Мовиться про автобусні, залізничні перевезення, а також перельоти.

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Денис Шмигаль заявив, що саме вакцинація та обмеження для невакцинованих дозволять не запроваджувати локдаун, що сприятиме відновленню економіки.

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