Уряд зобов'язав усіх українських міністрів погоджувати свої закордонні відрядження. Відтепер ділові поїздки схвалюватиме Денис Шмигаль.

За відповідну постанову проголосували під час засідання Кабміну, яке відбулося у середу, 12 січня.

Читайте також Має стати переломним: в уряді назвали пріоритети на 2022 рік

Проєктом акта передбачається погодження прем'єр-міністром України закордонних відряджень міністрів,

– мовиться у пояснювальній записці до документу.



Шмигаль тепер погоджуватиме закордонні відрядження всіх міністрів / Скриншот

Засідання уряду 11 січня: інші рішення

Під час засідання 11 січня Кабінет міністрів: