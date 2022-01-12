Шмигаль тепер погоджуватиме закордонні відрядження всіх міністрів
12 січня 2022 , 17:57Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Уряд зобов'язав усіх українських міністрів погоджувати свої закордонні відрядження. Відтепер ділові поїздки схвалюватиме Денис Шмигаль.
За відповідну постанову проголосували під час засідання Кабміну, яке відбулося у середу, 12 січня.
Читайте також Має стати переломним: в уряді назвали пріоритети на 2022 рік
Проєктом акта передбачається погодження прем'єр-міністром України закордонних відряджень міністрів,
– мовиться у пояснювальній записці до документу.
Шмигаль тепер погоджуватиме закордонні відрядження всіх міністрів / Скриншот
Засідання уряду 11 січня: інші рішення
Під час засідання 11 січня Кабінет міністрів:
- схвалив порядок організації продажу газу приватникам на біржі.
- запропонував внести зміни до Податкового кодексу України та скасувати національні правила оподаткування для іноземних стипендій і грантів.
- підтримав підняття мінімальної пенсії до 3 000 гривень українцям, які досягли 70 років.