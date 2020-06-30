Шмигаль відповів, чи підтримує скасування ProZorro
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що ProZorro не можна скасовувати, адже це правильний механізм для подолання корупції.
В інтерв'ю BBC він пояснив, що ProZorro – це яскравий, ефективний інструмент, який визнали в Європі.
До слова Готовий піти у будь-який момент, – Шмигаль про свою відставку
"Тому ProZorro не може бути скасоване, цей інструмент буде жити", – зазначив Шмигаль.
Ми не говоримо про локалізацію, це суперечить нашим домовленостям з європейськими та світовими партнерами. Але ми говоримо сьогодні про визначення інших нецінових критеріїв в державних закупівлях,
– розповів прем'єр-міністр.
Він вважає, що введення локалізації, як кваліфікаційного критерією для участі у деяких сферах державних закупівель, підтримає економіку Україн. Таким шляхом рухається більшість країн світу, коли настала криза.
Законопроєкт про локалізацію: що відомо?Його зареєстрували у Верховній Раді 25 червня. Він, зокрема, передбачає виділення 4 основних підгалузей машинобудування, для яких пропонується локалізація на рівні 25 – 40%. Авторами документу є нардепи Дмитро Наталуха, Дмитро Кисилевський та Роксолана Підласа.
Шмигаль також переконаний, що в другому півріччі в економіці України розпочнеться ріст на противагу тому падінню, яке ми отримали у другому кварталі через світову коронакризу, економічну кризу, падіння експортних поставок та локдаун основних споживчих сфер в Україні.
"Консолідований макропрогноз міністерства економіки говорить, що падіння складе 4,8%. Хочеться зробити все, щоб цей відсоток був змінімізований, тому ми зараз над цим і працюємо", – додав голова Кабміну.