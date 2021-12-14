Шмигаль запропонував примусово вилучати земельні ділянки для будівництва доріг

Денис Шмигаль запропонував дозволити примусове вилучення земельних ділянок, якщо виникне суспільна необхідність. Зокрема мовиться про будівництво доріг.

Відповідна ініціатива прем'єр-міністра міститься у законопроєкті №6422. Документ зареєстрували у Верховній Раді 10 грудня, а його текст з'явився на офіційному сайті парламенту 14 грудня.

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Рішення про відчуження земельної ділянки на підставі суспільної необхідності та виключно з метою будівництва автомобільних доріг загального користування держзначення, мостів, естакад та об'єктів, необхідних для їх експлуатації, зокрема на умовах концесії чи інших формах здійснення державно-приватного партнерства, схвалюється органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування,

– мовиться у тексті законопроєкту.

Відтак, якщо з власником земельної ділянки та нерухомості, що перебуває на ній, протягом одного місяця згода не досягається, відомство звертається до адміністративного суду з позовом про платне примусове відчуження зазначених об'єктів.

У законопроєкті уточнюється, що суд схвалюватиме рішення щодо відповідних спорів за правилами спрощеного позовного провадження протягом одного місяця з дня надходження позовної заяви. Судовий збір під час розгляду таких справ не стягуватиметься.

Апеляції у справах про примусове відчуження земельних ділянок на підставі суспільної необхідності розглядатиме Верховний суд, який буде зобов'язаний розглянути справи у двомісячний строк з дня надходження апеляційної скарги.

Уточнюється, що рішення Верховного суду набудуть чинності з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені. Також апеляційний суд не зможе повертати справу за результатами апеляційного розгляду на новий розгляд.

Реалізація законопроєкту дозволить не менше ніж на третину скоротити строки відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування держзначення, мостів, естакад та об'єктів, необхідних для їх експлуатації, зокрема на умовах концесії або інших формах здійснення державно-приватного партнерства,

– інформується у пояснювальній записці.

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Зазначається, що ухвалення законопроєкту №6422 забезпечить прискорення розвитку мережi автомобiльних дорiг та поліпшення ix транспортно-експлуатацiйного стану.