Шмигаль запросив Папу Франциска на святкування Дня Незалежності в Україні

Глава уряду Денис Шмигаль 25 березня зустрівся з Папою Римським Франциском. За пів години розмови вони встигли зачепити і тему пандемії, і війни на Донбасі. Також прем'єр не оминув нагоди запросити Святійшого Отця на святкування 30-ої річниці Незалежності України. Таке прохання надійшло від президента Володимира Зеленського.

Шмигаль та Франциск обговорили питання гуманітарної допомоги. Український політик подякував понтифіку за важливий внесок у стабільність у європейському регіоні.

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Шмигаль подякував Папі за гуманітарні ініціативи

Ваша місія як захисника справедливості є вкрай важливою у доленосний для України період. Вірю, що ваш моральний та духовний авторитет зможе відіграти вагому роль та допоможе повернути мир в Україну,

– зазначив Денис Шмигаль.

Також прем'єр подякував Папі Франциску за гуманітарну ініціативу – на суму 16 мільйонів євро.

Франциск та Шмигаль обговорили лікування дітей

Також мовилось про співпрацю з дитячою педіатричною лікарнею "Немовля Ісус". Як зазначив глава уряду, можливість лікувати дітей у кращих клініках – дуже важлива.

Прем'єр запросив понтифіка в Україну

Дитяча лікарня Ospedale Pediatrico Bambino Gesu, яка є власністю Святого Престолу, – один із найбільших і найсучасніших педіатричних науково-дослідницьких медичних закладів у Європі. Щорічно клініка забезпечує лікування понад 35 тисяч пацієнтів з усього світу.

Вже наприкінці зустрічі глава уряду передав понтифіку запрошення від президента Зеленського. Папу Римського покликали завітати в Україну на її 30-ий день народження.

Розмова тривала пів години / Фото Кабміну

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