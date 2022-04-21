Шмигаль заявив, що допомога Україні може зупинити продовольчий голод у різних частинах світу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що цинічна війна Росії проти України призведе до продовольчої кризи у всьому світі та до можливого голоду.

Шмигаль зазначив, що допомога Україні у боротьбі з Росією може зупинити глобальну кризу в продовольстві та врятувати від голоду окремі частини світу.

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Посівна в Україні триває попри постійні обстріли окупантів. Ярими культурами планують засіяти приблизно 70 – 80% від минулорічних площ. Цей врожай може забезпечити їжею майже пів мільярда людей по всьому світі.

Ми розуміємо, що Україна постачає продукти харчування майже для 400 млн людей у всьому світі. Деякі країни майже на 50% залежать від української пшениці. Агресія Росії призведе до глобальної продовольчої кризи, а, можливо, призведе й до голоду в окремих частинах світу. Допомога Україні може це зупинити,

– написав Шмигаль у колонці для Financial Times.

Зараз, через блокування портів та постійні обстріли більша частина експорту та значна частина підприємств зупинилися, що спричиняє дефіцит бюджету. Неможливість експорту може вдарити по країнах, яким Україна продає зерно.

Допомога Україні в боротьбі з Росією є допомогою всьому світові, підкреслив прем'єр-міністр.

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