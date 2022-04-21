Шмигаль зустрівся з прем’єром Ірландії: говорили про воєнні злочини Росії

Вчора, 20 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіним. На зустрічі політики обговорили посилення обмеження на Росію та воєнні злочини країни-агресорки в Україні.

Про це розповів Денис Шмигаль у своєму твітері. Зустріч прем'єр-міністрів відбулася в Шенноні в державі Ірландія.

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Денис Шмигаль повідомив ірландському політику про воєнні злочини, вчинені російськими військами у Бучі, Гостомелі та інших українських містах.

Зустрівся в Шенноні з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіним. Розповів про жахливі воєнні злочини росії в українських містах і наслідки війни. Обговорили посилення санкцій. Вдячний за всебічну допомогу та підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС,

– написав Шмигаль у твітері.

Прем’єр-міністри України та Ірландії обговорили посилення санкцій проти РФ. Український прем'єр підкреслив, що 6-й пакет санкцій повинен обов'язково містити обмеження на російський газ і нафту.

В кінці зустрічі Денис Шмигаль подякував Ірландії та ірландському народу за всебічну підтримку України та українського народу. Він також висловив вдячність за підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

"Українці борються за свободу, за свою землю й свої родини. Ми заплатили велику ціну за наше вільне, європейське майбутнє. Наше суспільство готове стати повноправним членом Європейського Союзу", – підсумував Шмигаль.

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