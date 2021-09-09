Шмигаль зустрівся з прем'єром Моравецьким у Польщі: про що домовились

Прем'єр Денис Шмигаль під час робочого візиту у Польщу зустрівся зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким. Вони обговорили важливі питання двосторонньої співпраці та реалізацію проєктів.

Шмигаль подякував польській стороні за рішучу позицію засудження російської агресії проти України, а також підтримку надання нашій державі перспективи членства в ЄС і НАТО.

Варте уваги Польща та дві скандинавські країни дозволили в'їзд українським туристам

Про що говорили Шмигаль та Моравецький

Зустріч відбулась 9 вересня у польському місті Карпач, куди Шмигаль прибув з офіційним візитом.

Збільшення двосторонньої торгівлі

Очільник українського уряду підкреслив, що попри пандемію, рівень двосторонньої торгівлі товарами та послугами між країнами за результатами першого півріччя сягнув майже 5 мільярдів доларів.

Така позитивна динаміка дає можливість нам обговорити механізми співробітництва, які сприятимуть подальшому зростанню рівня двосторонньої торгівлі та збільшення рівня інвестицій,

– зазначив Шмигаль.

Також він наголосив на важливості збільшення польською стороною квоти автодозволів для українських перевізників. Як пояснив очільник Кабміну, повернення кількості автодозволів до 200 тисяч на рік дозволить нам виконати наші зобов'язання перед європейськими партнерами.



​Шмигаль зустрівся з прем'єром Польщі / Фото Урядового порталу

Розбудова прикордонної інфраструктури

Сторони обговорили реалізацію проєктів з розбудови прикордонної інфраструктури задля підвищення ефективності функціонування пунктів пропуску та розвитку двосторонньої торгівлі.

Зауважимо, що нещодавно на польсько-українському кордоні урочисто розпочали будівництво нового пункту пропуску "Мальговичі – Нижанковичі". Новий перехід планують ввести в експлуатацію до 2025 року.

До теми На польсько-українському кордоні розпочали будівництво нового пункту пропуску: фото з місця

Зміцнення зв'язків

Шмигаль зауважив, що Польща стала однією з перших країн, з якою ми підписали на рівні глав держав спільну Декларацію про європейську перспективу України. У цьому контексті сторони обмінялися думками щодо подальшої взаємодії урядів у межах "Кримської платформи", а також можливостей українсько-польської співпраці в інших регіональних форматах та ініціативах.

Зокрема, Денис Шмигаль запропонував Матеушу Моравецькому започаткувати регулярні зустрічі глав урядів "Люблінського трикутника" – України, Польщі та Литви – з метою активізації співпраці у різних галузях у цьому тристоронньому форматі.

Що таке Люблінський трикутник? Це тристоронній формат взаємодії. Україна, Польща і Литва створили його у липні 2020 року. Формат підкреслює роль сторін у процесі формування сучасних політичних, культурних та соціальних реалій Центральної Європи.

Прем'єр-міністр України також підтвердив готовність нашої країни стати невіддільною частиною ініціативи "Тримор'я", яка на сьогодні об'єднує країни ЄС.

Протидія COVID-19

Крім того, прем'єр-міністри порушили питання протидії COVID-19. Денис Шмигаль подякував за надання Польщею: