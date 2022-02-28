"Шо пацани, танки заглохли": на Сумщині росіяни кинули техніку і відступають пішки, – відео

28 лютого 2022 , 17:33
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Джерело:

телеграм канал Реальна Війна

На Сумщині окупанти кинули техніку і відходять від селища пішки. Місцеві жителі опублікували відео.

З села Підлипне, Сумської області російські військові покинули свою техніку і на батьківщину пішки йдуть.

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Шо пацани, танки заглохли? 
– чути на відео. 

Українці не перестають дивувати своєю мужністю. 

Ідуть бл*ть на Москву, своїм ходом! Ви там хоч усе своє забрали, – звернулась до окупантів жінка. 

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Автор: Анастасія Лукашевська