"Шо пацани, танки заглохли": на Сумщині росіяни кинули техніку і відступають пішки, – відео
28 лютого 2022 , 17:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм канал Реальна Війна
На Сумщині окупанти кинули техніку і відходять від селища пішки. Місцеві жителі опублікували відео.
З села Підлипне, Сумської області російські військові покинули свою техніку і на батьківщину пішки йдуть.
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Шо пацани, танки заглохли?
– чути на відео.
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