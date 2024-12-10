На трьох напрямках на Сході наступає 150 тисяч росіян, – Волошин

На Покровському, Курахівському та Времівському напрямках наступають відразу 3 угруповання ворога. Мовиться близько про 150 тисяч військовослужбовців країни-агресорки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в етері телемарафону.

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Скільки росіян зараз наступають на Сході

Окупанти продовжують тиснути на Сході, незважаючи на втрати в особовому складі та техніці. Кремль перекидає усі наявні сили та засоби, щоб досягти своїх загарбницьких цілей.

Так, на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках зараз наступають відразу 3 угруповання росіян – "Центр", "Південь" та "Схід". Загалом, на цих трьох напрямках на Сході України наступають близько 150 тисяч російських солдатів.

За словами Волошина, на Покровському напрямку зосереджено близько 70 тисяч окупантів, на Курахівському – 35 – 36 тисяч, а на Времівському – понад 40 тисяч осіб. Усі ці сили Росія залучає для проведення бойових дій.

Разом з тим, ворог зазнає і колосальних втрат. У листопаді лише у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" було ліквідовано понад 35 тисяч окупантів. Якщо говорити про минулий тиждень, то, за словами Волошина, на 3 напрямках Росія втратила понад 8 000 осіб.

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 10 грудня ворог втратив 755 940 осіб. З них – 1350 ліквідували за минулу добу.