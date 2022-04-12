На Сході висока інтенсивність боїв, немає затишшя, – Маляр

На східних територіях України постійно тривають активні бої. У перші дні війни більше регіонів були у вогні, однак це не означає, що зараз – період затишшя.

Про це в ефірі 24 каналу сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона запевнила, що ворогу не вдається просуватися.

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"Якщо ми порівняємо з першими днями, коли у вогні було багато регіонів, то зараз може здатися, що це якийсь перерив, затишшя, зменшення інтенсивності. Однак насправді інтенсивність боїв на Сході дуже висока", – зазначила Маляр.

Те, що ворог не просувається вглиб території – це лише заслуга Збройних Сил України,

– додала заступниця міністра.

Маляр: Результати бувають різні

Заступниця глави Міноборони наголосила, що результати боїв бувають різні. Певні території вдається зайняти, деякі – відбити. Саме тому називати період затишшям не зовсім коректно.

Також заступниця міністра заявила, що зараз росіяни перегруповуються, збирають свої сили, відновлюють техніку і особовий склад для продовження війни.

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