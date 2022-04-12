На Сході висока інтенсивність боїв, немає затишшя, – Маляр
На східних територіях України постійно тривають активні бої. У перші дні війни більше регіонів були у вогні, однак це не означає, що зараз – період затишшя.
Про це в ефірі 24 каналу сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона запевнила, що ворогу не вдається просуватися.
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"Якщо ми порівняємо з першими днями, коли у вогні було багато регіонів, то зараз може здатися, що це якийсь перерив, затишшя, зменшення інтенсивності. Однак насправді інтенсивність боїв на Сході дуже висока", – зазначила Маляр.
Те, що ворог не просувається вглиб території – це лише заслуга Збройних Сил України,
– додала заступниця міністра.
Маляр: Результати бувають різні
Заступниця глави Міноборони наголосила, що результати боїв бувають різні. Певні території вдається зайняти, деякі – відбити. Саме тому називати період затишшям не зовсім коректно.
Також заступниця міністра заявила, що зараз росіяни перегруповуються, збирають свої сили, відновлюють техніку і особовий склад для продовження війни.
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