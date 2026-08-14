У Великій Британії вдруге за два дні зійшов з рейок пасажирський поїзд

Британська залізниця переживає справжню чорну смугу через серію небезпечних інцидентів. Чергова аварія на коліях сталася всього через добу після попередньої масштабної катастрофи.

Про це пише Sky News.

Що відомо про сходження потяга з рейок у Великій Британії?

Новий інцидент трапився у п'ятницю в місті Вікфорд, що у графстві Ессекс. За даними британської транспортної поліції, цього разу обійшлося без перекидання.

На місце події оперативно прибули медики швидкої допомоги та пожежники. Наразі інформації про постраждалих немає, але компанія-оператор "Greater Anglia" вже попередила про серйозні перебої в русі поїздів на маршруті між Лондоном та східною частиною Ессекса.

Відділ розслідування залізничних аварій підтвердив, що на місце сьогоднішнього інциденту було направлено групу інспекторів,

– йдеться в повідомленні Sky News.

Нагадаємо, напередодні, 13 серпня на півдні Великої Британії пасажирський потяг зійшов із рейок поблизу Льюїса в Східному Сассексі. У складі перебували близько 150 людей, 18 пасажирів отримали поранення, двоє з них – серйозні.

З рейок зійшли три останні вагони, які перекинулися на бік. Постраждалих доправили до лікарень, а рух на цій ділянці залізниці призупинили. Причину аварії наразі встановлюють.

Інцидент стався на тлі сильної спеки у Великій Британії. Температура на півдні країни сягала 35 градусів. Залізничники попереджали про ризики для колій через високі температури.

Ще раніше, у червні 2026 року, у Великій Британії поблизу Бедфорда зіткнулися два потяги. Загинув машиніст, ще 89 людей постраждали, з них 11 отримали дуже серйозні травми. Причини аварії продовжують встановлюватися.