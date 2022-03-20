Шокуюча картина: очевидці показали застряглу в кухні ракету на Харківщині
20 березня 2022 , 18:27Читать новость на русском
Джерело:телеграм "ТРУХА Харьков + Украина"
Російська пропаганда переконує, що армія Росії буцімто знищує лише військові об'єкти в Україні. Та про зовсім інше говорять кадри, які фіксують очевидці.
Ракета окупантів прилетіла на кухню
Очевидці показали відео, як у дім в місті Дергачі, що на Харківщині, залетіла російська ракета. Складно уявити, яку загрозу російські окупанти помітили в цивільному будинку.
Варте уваги Вночі через обстріл окупантів у Харкові загинуло 5 людей, серед них – 9-річний хлопчик
Ракета окупантів прилетіла на кухню і дивом не розірвалася.
Дивіться відео ракети в будинку Харкова (Увага, на відео нецензурна лексика)
- Російська орда безперервно обстрілює Харків. У ніч з 19 на 20 березня окупанти обстріляли житловий будинок у Харкові.
- Внаслідок цього загинуло 5 людей, серед них – 9-річний хлопчик.
- Також російські військові завдавали ударів по Ізюмському району. На жаль, п'ятеро людей загинуло.
Варте уваги – Захисники Харкова нагадали, що стоятимуть до кінця: дивіться відео