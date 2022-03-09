Шоломи сталеві 1941 року, берці – "1000 шагов", – генерал-майор ЗСУ Микола Куклюк про армію орди

Генерал-майор Збройних сил України Микола Куклюк описав спорядження, з яким російські військові пішли воювати проти України.

У телеграм-каналі Оперативний ЗСУ з'явилось фото, на якому видно російських військових у їхньому "професійному" спорядженні. Також опублікували коментар генерал-майора ЗСУ Миколи Куклюка.

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Генерал-майор красним слівцем описав одяг, взуття та екіпіровку російської орди. Також підмітив, що окупанти користуються спорядженням ще Другої світової війни.

Шоломи сталеві 1941 року, берці – "1000 шагов", підсумок для магазинів – "обнять и плакать", ремінь поясний польовий з бляхою радянською зіркою, ну і горшок, щоб не всратись (в комплекті). Легендарна і непереможна армія … Боятися всім!

– прокоментував Микола Куклюк.

Фото російських окупантів:

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