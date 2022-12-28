Шольц – головний бар'єр на шляху постачання танків Leopard до України: що на нього вплине

Німеччина вже кілька місяців затягує з постачанням Україні танків Leopard. Міноборони країни критикує Олафа Шольца через його позицію, бо вважає, що він несе за це відповідальність. Що може вплинути на канцлера Німеччини – читайте у статті.

Про це 24 каналу сказав німецький політолог Сергій Сумленний. Він каже, що більшість населення підтримує надання Україні зброї, але загалом – німці можуть скептично ставиться саме до передачі Україні важкої техніки.

До теми Зброя від Німеччини: що найбільше вплинуло на Шольца та Штайнмаєра

На його думку, це може бути і через те, що німецька армія була багато років недофінансована, є дані, що там не вистачає танків, броньованих машин чи ще чогось, або ж щось потребує ремонту.

Певно через таку ситуацію німці і думають, як країна може передавати Україні танки, коли їх власна армія немає достатньо техніки. Але я особисто вважаю ці страхи маячнею, бо ми не будемо ні з ким воювати наступними місяцями,

– пояснив Сумленний.

Він каже, що ці танки Leopard зараз потрібні саме Україні, в якій йде війна. "Тож, в наших інтересах безпеки передати танки", – додав експерт.

Політолог розповів, що раніше Росія просувала в Німеччині наративи щодо того, нібито допомога Україні призведе до ескалації конфлікту

Шольц – бар'єр на шляху постачання танків Україні

За його словами, в німецькому уряді дві коаліційні партії – "зелені" і "ліберали", і останні виступають за те, щоб постачати зброю Україні. "Але рішення про постачання зброї приймається двома людьми – міністром оборони та канцлером", – відповів Сумленний.

Політолог пояснив, що більшість соціально-демократичної партія Німеччини хоче надати Україні танки.

Проте "верхівка", до якої належить Олаф Шольц та Крістіне Ламбрехт – радикально проти. На сьогодні головний бар'єром на шляху постачання Україні танків Leopard – це Шольц,

– заявив Сумленний.

Сумленний розповів про вагання Німеччини щодо постачання танків: відео

Що може вплинути на Шольца

На його думку, сам Шольц на це (передачу Україні танків Leopard – 24 канал) ніколи не піде, бо він окреслив свою позицію, що нічого робити сам не буде, йому комфортно чекати.

"Коаліційні партії могли б його примусити, якщо б пригрозили йому розвалом коаліції, але це було можливо зробити на початку вторгнення, а не зараз. Тепер для цього немає таких гучних конфліктів та підстав", – додав Сумленний.

Політолог назвав єдину річ, яка може спонукати Шольца на те, щоб дати "зелене світло" на постачання танків Україні – це якби американська, французька чи британська армії надали б 2 – 5 сучасних танків.

За його словами, у Шольца було дві аргументації за те, чому він не передає Україні танки Leopard:

Перше – що Путін почне ядерну війну, але наразі це питання закрите.

А друге – що ібито Німеччина не може зараз надавати західні танки, а щоб українці воювали модернізованими танками, які надали інші країни.

Як тільки буде перший пакет західних сучасних танків передано Україні, то ця аргументація Німеччини не працювати. Шольц не зможе "ховатися" за те, що ніхто з інших західних партнерів не передавав танки. Тому на Шольца можна тиснути, але американці, на жаль, цього поки не роблять,

– підсумував Сумленний.

До слова, нещодавно Олаф Шольц заявив, що Німеччина не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка і ця умова збережеться і в наступному році.