Шольц хоче виділити 2 мільярди євро на військову техніку для України, – ЗМІ

ЗМІ пишуть, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче, аби на озброєння для України виділили ще 2 мільярди євро. Ці кошти підуть також на військову техгіку для інших країн, яких саме – наразі невідомо.

Таку інформацію повідомили джерела в німецькому уряді 15 квітня. Вони зазначили: левова частка з цих 2 мільярдів має дістатись саме Україні.

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Частину коштів отримає Європейський фонд миру

Близько 400 мільйонів євро з цих коштів призначені для Європейського фонду миру. Саме він закуповує зброю для української армії. Решта грошей підуть на двосторонні поставки як в Україну, так і інші країни.

Зеленський продовжує звертатись до західних країн щодо зброї

Тим часом в Україні 15 квітня провели селекторну нараду щодо забезпечення зброєю української армії. Участь у ній взяв голова держави Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Напередодні президент знову звернувся до західних країн із закликом надати Україні військову техніку. Він зазначив, що "зброї необхідно ще більше та зараз".

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