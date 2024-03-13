Шольц, Макрон і Туск зустрінуться, щоб знизити напругу навколо України, – Politico

Між країнами-союзницями України нещодавно почала зростати напруга через незгоду щодо питання присутності західних військових в Україні. Задля того, аби згладити гострі кути, відбудеться тристороння зустріч.

Президент Франції Еммануель Макрон 15 березня поїде до Берліна, щоб зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а пізніше до них приєднається польський прем'єр Дональд Туск. Політики хочуть обговорити, як зменшити напруженість навколо України, яка особливо відчувалась останніми тижнями.

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Цьому передували заяви Макрона

Лідери країн хочуть продемонструвати єдність після того, як напруга ледь не переросла у відкриту ворожнечу.

Все почалося наприкінці лютого, коли Макрон відмовився виключити можливість відправлення західних військ воювати в Україні, пообіцявши зробити "все можливе, щоб Росія не виграла цю війну". Натомість Шольц категорично виключив можливість участі своїх військових.

Після цього Макрон зазначив, що у Європи "настав момент не бути боягузами". Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів, що коментарі Макрона були "чимось, що насправді не допомагає розв'язувати проблеми, які ми маємо, коли справа доходить до допомоги Україні".

У приватних розмовах німецькі чиновники скаржаться, що попри різкі вислови Макрона, він не надав стільки допомоги, скільки надала Німеччина.

Французи заперечують закиди

Німецький Кільський інститут, який збирає національний внесок у військові зусилля України, вважає Францію явним аутсайдером із 640 мільйонами євро військової допомоги порівняно з Німеччиною, яка надала або пообіцяла 17,7 мільярда євро.

Французи заперечують ці цифри та наполягають, що вони надають важливу зброю.

Франція обрала оперативну ефективність у своїй військовій допомозі Україні: обіцяйте те, що можете виконати, виконуйте те, що можете обіцяти,

– нещодавно заявив міністр Збройних Сил Франції Себастьян Лекорню.

Водночас візит Макрона до України вкотре відклали через напруженість із союзниками через його агресивну риторику. Однак у Єлисейському палаці зазначили, що він таки відбудеться "найближчими тижнями".

Рішення про відкладення ухвалили, щоб дати час для переговорів із союзниками, які принесуть "відчутні результати" для України, сказав французький дипломат на умовах анонімності.

План зустрічі президентів

Планується, що Макрон прибуде до канцелярії Берліна близько обіду 15 березня для двосторонньої розмови з Шольцем. Після цього має відбутися тристороння дискусія з Туском.

Лідери намагалися представити Веймарський формат як засіб зміцнення європейської безпеки, хоча далеко не ясно, що додавання Туска до обговорення допоможе згладити давні тертя між Шольцем і Марконом.

У Польщі теж вважають, що присутність західного військового контингенту в Україні є немислимою.

Від цієї зустрічі не очікують жодних оголошень чи конкретних рішень.

Макрон заявив лідерам партій Франції, що нема "жодних червоних ліній" у підтримці України