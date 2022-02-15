Давайте обсудим, что значит визит Шольца для Украины, и с чем он поедет в Москву?

До теми Путін, 6-метровий стіл і Шольц: канцлера "відсадили" від глави Кремля без ПЛР-тесту

Главное оружие Берлина против России

Еще до визита Шольца в Киев было понятно, что главное оружие Берлина против России и главный же инструмент помощи Украине – это деньги. Москве Шольц планирует угрожать санкциями, Киеву обещает финансовую помощь.

Поставлять же оружие в Украину Германия отказывается под предлогом того, что Берлин никогда не поставляет оружие в зоны конфликта, или же непосредственным участникам конфликта.

Но, на самом деле, Германия в этом вопросе сильно юлит, ведь уже доказано, что немцы поставляли оружие в страны Персидского залива и на Ближний Восток.

И вот накануне визита Шольца в Киев, издание Die Welt выпускает сенсационное расследование. После оккупации Крыма, Германия продолжает поставлять в Россию товары двойного назначения, которые могут быть использованы и в военной сфере.

Причем продолжается это и в последние годы. Посол Украины в Германии Андрей Мельник тут же раскритиковал эту информацию, назвав это немецким лицемерием. Наверное поэтому на визит Шольца в Киев в украинском МИДе реагировали со сдержанным оптимизмом.

Попытка скоординировать позиции

Дмитрий Кулеба вообще заявил, что этот визит – это попытка скоординировать позиции, не более. И, знаете, частично такой скепсис оправдался. Наверное сегодня главный для Украины вопрос – "запуск Северного потока-2", – ожидаемо вызвал разногласия между Зеленским и Шольцом.

Поэтому украинский президент потребовал от канцлера, чтобы Германия стала гарантом энергетической безопасности Украины, если им так дорога российская труба.

Зеленский предложил Шольцу начать стратегический диалог / Фото Getty Images

В этом контексте Зеленский предложил Шольцу начать стратегический диалог по вопросу наработки юридической и энергетической безопасности. Проще говоря, если Германия не хочет помогать оружием, она должна предоставить Украине гарантии безопасности, как говорил Путин, юридически закрепленные на бумаге.

Шольц, в свою очередь ответил, что никто в мире не поддерживал Украину финансово в годы войны так, как это делала Германия. И как доказательство, пообещал выделить новые 150 миллиона евро кредита для Украины.

Читайте також Зеленський пообіцяв Шольцу надати законопроєкт про особливий статус Донбасу

Также Шольц пообещал ввести жесткие санкции против России, если Путин нападет. Причем остановка "Северного потока-2" в таком случае, уже была утверждена еще когда Шольц ездил на встречу с Байденом в Вашингтон.

Но, все же риторика Шольца такова, что нужно попытаться умиротворить Путина и не допустить войны. И единственный метод это сделать – продолжать мирный диалог в Нормандском формате.

Нечто неожиданное

И вот здесь произошло нечто неожиданное лично для меня. Владимир Зеленский пообещал Шольцу предоставить для обсуждения проекты законодательных актов об особом статусе ОРДЛО и местных выборах на Донбассе.

Конечно такое заявление может вызвать негодование. Мол, как так, какой еще особый статус? Но, здесь все же ключевое – для обсуждения, то есть Киев вынесет на обсуждение в Нормандском формате свой сценарий разрешения конфликта на Донбассе, и если Германия его поддержит – это хороший сигнал.

В то же время, Шольц заявляет, что вопрос вступления Украины в НАТО сегодня не актуален. Но всё же позиция Шольца в отношении нынешнего обострения на украинских границах стала более жесткой и понятной.

И важно, что эту позицию он обещает озвучить и во время завтрашней встречи с Путиным в Москве.

И вот знаете, Германия действительно проявляет себя не наилучшим образом, но позиция Шольца, который вообще-то никогда не занимался внешней политикой, все же кристаллизуется.

Стрим Алексея Печия на 24 канале: смотрите видео

Визиты Шольца в Киев и Москву

Нынешние визиты Шольца в Киев и Москву – это продолжение линии дипломатии, которую ведут совместно Вашингтон, Париж и Берлин. Ее еще называют кризисной дипломатией. По факту, именно Париж и Берлин взяли на себя роль тех, кто пытается использовать мягкую силу, пока Вашингтон и Лондон ведут куда более жесткую борьбу.

Но даже Шольц уже понимает, что найти общий язык с Путиным будет сложно.

Например, до отъезда в Киев, в канцелярии Шольца, заявили что канцлер не тешит себя надеждой договорится с Путиным, его задача просто понять – какие цели преследует Путин, и существуют ли вообще возможности деэскалации и пути возвращения к прямому диалогу.



Шольц понимает, что найти общий язык с Путиным будет сложно / Фото Getty Images

К тому же на самого Шольца давят дома. Пока канцлер встречался с Зеленским в Киеве, в Бундестаге замглавы коалиционной партии свободных демократов заявил, что пришло время конфисковывать всё имущество российских олигархов в Германии.

Читайте більше Я питав у партнерів, але конкретної відповіді так і не отримав,– Зеленський про можливі санкції

Методы запугивания Кремля похоже работают

И Шольцу придется считаться с этим, ведь такие методы запугивания Кремля похоже работают. Ведь во время встречи с Путиным, министр иностранных дел Россия Сергей Лавров заявил, что Россия подготовила свой ответ на документы США и НАТО по поводу "гарантий безопасности" на 10 страниц.

И хотя в Кремле продолжают играть в мачо, делая вид ,что они не отступят от своих позиций, все же Путин заявил, что готов продолжать диалог, чтобы прийти уже хоть к чему-то.

И вот очень важно, чтобы Шольц не повелся на эти самые разъяснения Лаврова. В целом же мы видим, что попытка Кремля запугать Украину и Запад не сработала, а потому все снова переходит к фазе бесконечных переговоров.