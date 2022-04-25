Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії може містити часткове ембарго на нафту

Європейський союз активно працює над посиленням тиску на Росію за війну проти Україну. Незабаром агресор отримає шостий пакет санкцій.

Нафтове ембарго – один з головних важелів впливу на Росію. Деякі країни Європи залежні від російських енергоносіїв, тому бояться вживати радикальних кроків.

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Нафтове ембарго у шостому пакеті санкцій

За словами заступника глави Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, ЄС вже працює над наступним пакетом санкцій для Росії. Особливо активно розглядається питання нафтового ембарго. Члени Євросоюзу намагаються знайти компромісне рішення, яке завдасть удару агресору, але не сильно нашкодить самому ЄС.

Коли ми вводимо санкції, ми повинні це робити таким чином, щоб максимально посилити тиск на Росію, мінімізуючи при цьому супутній збиток для себе,

– заявив він.

Один із робочих варіантів, які розглядає ЄС – поступова відмова від російської нафти або особливі тарифи експорт за умови перевищення певної цінової межі.

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