Найцікавіше, що в ролику актор розмовляв українською. Водночас у повсякденному житті він говорить англійською.

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Зірка фільмів "Люди Ікс" привітав українців з Днем Незалежності українською мовою.

Усім моїм братам і сестрам в Україні, ваша мужність і стійкість є натхненням для всього світу. Дякую за захист демократії, адже це те, що визначає нас. Це наша спільна мрія, це наша свобода. Саме українці нагадують світу наскільки важливо її плекати та боротися за неї. З Днем Незалежності. Слава Україні,

– сказав у своєму відеозверненні артист.

Таке привітання викликало велику радість серед шанувальників Шрайбера в Україні.

Нагадаємо, у липні 2022 року Лієв взяв на себе роль посла благодійної платформи UNITED24, присвяченої наданню допомоги українцям. Актор займається створенням спеціалізованого військового шпиталю для поранених українських військових.