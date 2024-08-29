Аліна Доротюк висловила сумнів у тому, що в українському шоубізі справді є "черга" артистів, які хотіли б записати дует з Олегом Винником. Крім того, вона заступилась за Андрія Кравченка, про якого Винник різко висловився.

До слова Я не хотів ніякого дуету, – Кравченко відреагував на різкі слова Олега Винника в його бік

Судячи з відповідей артиста, він таки сильно відірваний від реалій українського шоубізнесу. По-перше, йому варто переглянути чергу артистів, які колись пропонували йому спільний дует. По-друге, щоб не вийшло так, що Винник, передивившись ту чергу, та й сам не запропонував дует Андрію Кравченку,

– написала Аліна Доротюк.

Журналістка додала, що Андрій Кравченко зараз збирає аншлаги на своїх концертах та активно допомагає ЗСУ. Про це вона знає не з чуток, адже й сама відвідувала його виступ. До того ж співак задонатив їй на збір 61 тисячу гривень.

Про що говорив Винник у програмі з Андрієм Кравченком