Аліна Доротюк розповіла про зміни у своєму тілі й зовнішності в новому інтерв'ю, яке виклала на своєму ютуб-каналі. Блогерка зізналася, що робила операцію зі зменшення грудей та показала свої фото до неї.

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Я у 2013 році, але це було за медичними показаннями, робила зменшення грудей. Я була худенька, маленька, і це було величезне навантаження, коли в тебе 10-й розмір грудей, які тягнуть униз. І ти прокидаєшся серед ночі від того, що болить спина тобі хочеться плакати постійно й ти не отримуєш насолоди від життя,

– поділилась Аліна Доротюк.



Аліна Доротюк до операції / Скриншот з відео

Вже у цьому році Аліна Доротюк наважилась на ще одну пластичну операцію – ринопластику. Вона вирішила частково змінити форму носа. Результат, на її думку, вийшов максимально природним.



Аліна Доротюк до та після ринопластики / Скриншот з відео

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