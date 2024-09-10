Українка з найбільшими вилицями, відома під ніком Justqueen у соціальних мережах, зробила мамопластику 4 рази. Найперша операція була дуже болючою.

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Це було дуже боляче. Я не могла з ліжка встати сама. Тобі здається, що щось там порветься, хоча цього не станеться, але просто було дуже боляче. Тіло адаптується, але мені здається, що перша операція, коли м'яз ще не розуміє, що там може бути щось, тому дуже боляче,

– зізналась Анастасія Покрещук.

Блогерка зауважила, що наступні рази, коли вона збільшувала груди, проходили "нормально". Наразі вона не планує збільшувати груди знову, адже досягла бажаного результату.

"Я не знаю розміру, але це тисяча з чимось мілілітрів. Це дуже великий імплант. Це імплант, який робиться вже на замовлення, його просто так не продають", – зізналась Покрещук.



Анастасія Покрещук / Фото з інстаграму блогерки

Хто така Анастасія Покрещук

35-річна блогерка стала популярною після того, як почала кардинально змінювати свою зовнішність. Деякі процедури, наприклад, ін'єкції краси, вона робила собі самостійно. Дівчина запевняє, що була впевнена у собі, але знала, що хоче змінитися.

З 27 років Анастасія Покрещук зробила чимало маніпуляцій із зовнішністю – це мамопластика, лабіопластика, уколи краси, підтяжка сідниць тощо. Зараз вона веде блог в інстаграмі.