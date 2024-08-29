Героєм першого випуску став очільник Запорізької ОВА – Іван Федоров. Від початку розмови Шаманська ставила питання, що зовсім не стосувалися політики чи корупційних скандалів, якими так цікавиться публіка. Втім, блогерка розпитувала Івана про його особисте життя, що обурило українців.

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Більшість користувачів дивується вибором інтерв'юерки на проєкт. Річ у тім, що Аліна веде блог про стосунки зірок і раніше ніяк не висвітлювала політичні теми у соцмережах. Водночас Шаманська протягом двох років перебуває у США разом зі своїм сином. Однак, інфлюєнсерка неодноразово запевняла, що її запросили через професіоналізм, а не через те, що вона ексдружина близького до Офісу президента коміка Руслана Ханумака.

Розмова Шаманської з Федоровим: дивіться відео онлайн

Що правда, українці не підтримують блогерку та зазначають її відірваність від реальності.

"Людина, що живе в Америці й в Україну приїжджає лише на знімання, бере інтерв'ю у людей, що живуть у паралельній реальності з народом. Дійсно корисно для українців";

"Дуже важливий проєкт у наш час, та й бере інтерв'ю людина, котра взагалі не проживає в Україні у період війни";

"Аліно, ваше шоу немає нічого спільного з реальністю! Абсолютно нічого!".

Після хвилі хейту Шаманська вийшла на зв'язок і прокоментувала свою участь у проєкті. Вона пообіцяла відповісти на всі питання згодом, оскільки наразі перебуває у відпустці.

Цілком очікувано, що моя нова посада викличе інтерес. Цілком очікувано, що люди, які мене не знали, будуть ставити собі логічні питання: Що за інстаблогерка з'явилася поряд із керівниками країни? Чого це вона там? Хіба це журналістика, яка розслідує корупційні схеми чи політичний експерт? Спойлер – ні. Я обов'язково відповім! Все, що цікавить колег та суспільство. Наша сила у діалозі!

– заявила блогерка.



Аліна Шаманська про хейт через проєкт / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Аліна протягом семи років була одружена з коміком Русланом Ханумаком. Однак, у березні 2024 року пара повідомила про розлучення. А вже у липні гуморист втік з України до США.