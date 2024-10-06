Альона поділилася, що здебільшого вони сварилися через родичів. Зокрема, через рідних співачки, адже вона доволі близька з ними. Про це жінка розповіла у програмі "33 запитання від Люкс ФМ".

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Я думаю, що на початку наших стосунків Тамерлан не дуже цього розумів. Тому що він такий сам по собі "отшельник". Він чоловік у сім'ї, він ближче до мене, а я завжди зі своїми рідними. У мене мама, тато, сестра, діти – всі мають бути на всіх святах, приїздити до мене майже кожних вихідних. Звичайно, я думаю, що чоловікові це іноді трошки важкувато,

– поділилася Альона Омаргалієва.

Альона Омаргалієва про стосунки з Тамерланом: дивіться відео

Зараз Альона і Тамерлан бачаться досить рідко, оскільки чоловік долучився до Сил оборони. Попри це, співачка зізналася, що відстань покращила їхні стосунки.

Тому що я почала займатися своїм шляхом і стала більш, мабуть, щасливіша. Він бачить це, і у нас у кожного своя робота. Я до цього прагнула, мабуть, десь в глибині душі, і нарешті все стало на свої місця. Тому в нас від цього покращилися стосунки,

– розповіла співачка.

Водночас Омаргалієва зізналася, що хочеться більше романтики та поїздок.

Нагадаємо, що спершу Тамерлан долучився до Сил територіальної оборони, а потім почав нести службу в ЗСУ як доброволець. Не так давно Альона розповідала, що він працює з БпЛА.