Зірка також поділилася, чи не планує її свекруха переїзд до України. До того ж вона розповіла, чи говорять вони з нею на політичні теми.

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Насамперед Альона Омаргалієва зазначила, що мама її чоловіка не змогла б переїхати до України.

Свекруха зараз хвора, після операції. Тамерлан її підтримує, спілкується. Я думаю, вона б тут не змогла жити, бо там у неї робота, колеги. Вона хвилюється, звичайно. А що в неї в голові – не знаю. Туди я не залізу,

– розповіла виконавиця.

Вона додала, що під час розмов зі свекрухою не спілкується про політику.

Що вони скажуть? Їм там лячно. Мабуть, їм є, що втрачати. Ті росіяни, які проти війни, вони вже давно виїхали з країни. А ті, хто мовчать чи бояться… Пам'ятаєте вираз "Раби є рабами"? Інколи думаю, можливо, в цьому щось і є,

– підкреслила Альона.

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Де зараз сам Тамерлан

З початком повномасштабного вторгнення співак записався до лав сил територіальної оборони, а потім добровольцем перейшов до Збройних сил України. За словами Омаргалієвої, її чоловік спеціалізується на роботі з безпілотними літальними апаратами (БпЛА).

Так, нещодавно в соціальних мережах з'явилася фотографія, на якій Тамерлан зображений поряд з дорожнім знаком, на якому перераховані назви трьох російських населених пунктів: Дияконово, Рильськ і Суджа, розташовані в Курській області.