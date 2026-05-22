Відповідний допис alyona alyona опублікувала на своїй сторінці у Threads.

alyona alyona наголосила, що її позиція незмінна. Реперка проти беззаконня будь-якого державного органу, але й не підтримує свавілля людей в бік одне до одного.

Чоловіки, які сидять вдома, не повинні створювати фейкові сторінки й посилати кожну жінку вбивати ТЦК,

– додала вона.

Представниця України на Євробаченні-2024 зауважила, що Threads – соцмережа, де можна відкрито спілкуватися і де всі люди рівні, але додала, що все одно можна перекрутити інформацію.

Мій коментар, який зараз розносять мережею, був відповіддю на грубий заклик до вбивства. Автор того допису одразу його видалив, тому мої слова залишилися вирваними з контексту. Я просто захищала себе від образ, на що має право кожен,

– пояснила alyona alyona.

Реперка заявила, що ніколи не закликала йти воювати, адже не впливає на вибір людей. alyona alyona зазначила, що її місія полягає в тому, щоб підтримувати українських захисників. Артистка підкреслила, що постійно їздить на передову, "щоб подарувати військовим емоції та відчуття дому" і продовжуватиме це робити.

Завжди захищайте себе. Неважливо, хто вас ображає чи намагається грати на вашому імені, – кожен має залишатися людиною. Коли навколо стільки стресу, булінг і цькування за власну думку – це хибний шлях,

– звернулась реперка до підписників.

alyona alyona додала: "І коли мене у видаленому дописі посилають н*х*й, я заходжу і відповідаю. Бо я така ж людина, яка живе це життя і захищає власну гідність".

Артистка закликала людей бути добрішими й підтримувати одне одного, а не цькувати.

На захист alyona alyona стала блогерка Олена Мандзюк. Жінка зізналась, що її лякає те, "наскільки нормалізованим став булінг людей, які мають чітку українську позицію".

Уже який день жорстко булять alyona alyona і я хочу її підтримати. Постійно помічаю, як вата знищує волонтерів, ветеранів, військових, а корисні ід*оти на все це ведуться. І для мене найстрашніше навіть не критика, бо її немає, а те, як легко люди переходять у приниження за зовнішність, вагу, образи, насмішки, знецінення. Ніби, якщо людина тобі не подобається або ти не згоден з її позицією, її можна перестати вважати людиною!,

– написала Мандзюк у Threads.

Що цьому передувало?

Днями у Threads alyona alyona посперечалася з чоловіком, який назвав себе військовим і заявив, що служить добровільно вже 10 років. Він обурився, що реперка "всіх жене в армію", а сама не на фронті.

А кого всіх я жену? Кого всіх? Одного тіпа, який хоче вбивати ТЦК замість росіян?,

– відповіла вона.

Чоловік запитав в alyona alyona, "чим ТЦК відрізняються від росіян", та чому вона порушує питання мобілізації. Він поцікавився, чому артистка не говорить про проблеми у владі та армії.

Я до військових дуже регулярно їжджу й одна з найгостріших тем – відсутність наповнення бригад, щоб можна було взяти відпустку. І знаю ще мільйон проблем, армія не ідеальна, від слова зовсім. Влада тим більше. Йдемо здаватися тоді,

– написала alyona alyona.

Коментарі alyona alyona про ТЦК / Скриншоти з Threads

Реперка зазначила, що не зобов'язана йти воювати, і додала, що більш корисна в тилу. Також, за словами alyona alyona, вона регулярно висвітлює випадки, де представники ТЦК порушують закон.