Хореограф розповів, що йому сказали заплатити 15 тисяч доларів, але для знаменитості зробили знижку й зменшили суму до 10 тисяч доларів. Попри це, Амадор не погодився на пропозицію.

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Тому що я українець. Я люблю цю країну, і я стільки хочу зробити для неї, я стільки роблю для того, щоб бути гідним громадянином України. Якщо ви дійсно хочете, щоб я був громадянином України, будь ласка, зробімо все правильно. І слава Богу, що я не дав згоду на це,

– розповів Лопес в інтерв'ю.

Амадор Лопес поділився, що навіть звертався за допомогою до президента, аби отримати українське громадянство. Він нагадав, що довго співпрацював з Володимиром Зеленським і має його номер телефону.

Я просив допомоги у всіх своїх знайомих з шоубізнесу. Це дуже велика схема була, все ж таки достукався і дали згоду,

– зазначив хореограф.

Танцівник Амадор Лопес про українське громадянство: дивіться інтерв'ю онлайн

Річ у тім, що громадянство підписує президент. Ніхто, окрім нього, цього зробити не може. Однак особисто Амадор Лопес нічого не говорив Володимиру Зеленському. Танцівник розповів, що одночасно отримав громадянство з журналістом Олексієм Сухановим. Вони увійшли у список людей, які своєю діяльністю довели, що можна зробити це швидше. Лопес зауважив, що "попав в останній вагон".

Нагадаємо, що Амадор Лопес отримав українське громадянство ще до початку повномасштабного вторгнення. Хореограф вже понад 20 років мешкає в Україні, тому дуже тішився такій новині.