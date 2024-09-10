Покрещук рада, що ще ні разу не була вагітною. Проте блогерка зазначила, що деякі чоловіки хотіли її запліднити та назвала їх козлами.

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Анастасія Покрещук поділилася, що якби завагітніла, то зробила б аборт. Вона вважає, що тоді у матерів закінчується життя. Особливо у жінок, які ще не заробили багато грошей. Блогерка додала, що вони ніби-то починають жити заради іншої людини, тобто заради дитини.

Анастасія зауважила, що у неї ніколи не було безпліддя. У жінки виявили фолікулярну кісту, яку лікарі забрали так, аби не вводити жіночих гормонів. Річ у тім, що Покрещук не хоче погладшати.

Також блогерка поділилася, що не готова виношувати дитину, бо може змінитися тіло.

В тебе немає вибору, воно змінюється. Потім треба багато відновлюватися. Це ще також велика відповідальність. Я не готова,

– розповіла Анастасія Покрешук.

Інтерв'ю Анастасії Покрещук: дивіться відео онлайн

Анастасія Покрещук про те, чому не хоче дітей

Анастасія додала, що їй складно про когось піклуватися. Вона зауважила, що багато разів забувала погодувати навіть домашніх тварин. Покрещук визнала, що є трохи егоїстичною, хоча багато допомагає людям.

Ведучий нагадав блогерці, що раніше вона говорила, що хотіла б взяти дитину з дитбудинку. Однак Анастасія зазначила, що спершу потрібно заробити достатньо грошей.

У моєму випадку, наприклад, гроші – це головне. Тому що якщо немає грошей, я буду дуже роздратована. Мені треба буде їх заробляти. А ще треба буде приділяти комусь увагу, про когось піклуватися. Мені складно розсіюватися. У мене є така проблема,

– говорить Покрещук.

Анастасія Покрещук каже, що багато грошей потрібно, аби гарне життя було у неї, у дитини та у няні, можливо, навіть не однієї, адже їй необхідно працювати.