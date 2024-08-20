Андрій та його коханий, колумбієць Феліпе, одружилися у 2023 році. Пара наразі проживає у Техасі.

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У соцмережах Хветкевич зізнався, що протягом тривалого часу шукали будинок мрії. Попри труднощі, пов'язані з пошуком, подружжя задоволено вибором помешкання та ділиться радістю з шанувальниками.

Понад рік тому ми розпочали пошуки нашого нового дому, доки не знайшли те, що можемо назвати своїм домом. Нарешті на початку цього року ми підписали угоду на дім нашої мрії. Купити цей дім було непросто, але все, що варте зусиль, завжди вимагає праці,

– розповів Андрій.

Чоловік також похизувався інтер'єром власного будинку. За словами Андрія, Феліпе особисто займався дизайном помешкання. Хветкевич неабияк вдячний коханому за його відданість цій справі та приділений час.

Ми присвятили все літо тому, щоб повністю змінити дім під наш смак і зробити його своїм: кухня, підлоги, ванні кімнати, спальні. Я надзвичайно гордий, що Феліпе присвятив так багато часу, щоб ми разом досягли нашої мрії, чим ми дуже пишаємось,

– зізнався учасник "Холостячки-2".



Інтер'єр будинку Хветкевича / Фото з інстаграму Андрія



Будинок Хветкевича зсередини / Фото з інстаграму Андрія



Кухня в будинку Хветкевича / Фото з інстаграму Андрія

Нагадаємо, у травні 2023 року Андрій Хветкевич офіційно уклав шлюб зі своїм партнером Феліпе. Пара зіграла весілля у Мексиці на березі Тихого океану.