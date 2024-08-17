Звичайний хлопець, який у дитинстві мріяв стати водієм сміттєвоза, а потім навчався на стоматологічному факультеті, став справжньою легендою українського шоубізнесу. Мабуть, найкраще що вирізняло Андрія Кузьменка з-поміж інших артистів, були щирість і простота. Скрябін не грав роль на камеру, а був самим собою. Найяскравіші відео з артистом уже в матеріалі Show 24.

До теми Почуєте вперше: маловідомі пісні Скрябіна, які свого часу не стали хітами

У тіктоці користувачі часто використовують відеовирізки з Кузьмою, де він говорить речі, які сьогодні знаходять своє пряме підтвердження. В одному з інтерв'ю йому поставили запитання, чого він найбільше боїться. Андрій одразу ж відповів, що його страх – це війна.

Андрій Кузьменко розповідає про свій страх: дивіться відео онлайн

Кузьма часто акцентував на тому, що в житті слід простіше ставитись до речей і дякувати за те, що в тебе є можливість ходити чи просто жити. Артист навіть поділився, що він знайшов своє призначення: не заважати жити іншим.

Скрябін про свої вчинки та призначення: дивіться відео онлайн

В одному з останніх інтерв'ю Кузьменко розповів, що зранку встав і написав пісню "С*ка війна". Окрім того, що тема війни була його найбільшим страхом, слова з цього треку стали пророчими. Адже українці, які постраждали від російсько-української війни, зможуть підтвердити кожен рядок, кожне слово, написане Скрябіним.

Андрій Кузьменко про пісню "С*ка війна": дивіться відео онлайн

Кузьма вирізнявся особливо хорошим почуттям гумору. Його здатність розсмішити людину за декілька секунд була неймовірною рисою характеру. Одного разу, коли Катерина Осадча записувала з Андрієм мініінтерв'ю, артист тримав у руках бокал. Після питання ведучої співак розбив склянку собі об голову та продовжив розмову ніби нічого не сталось.

Кузьма розбив бокал об голову: дивіться відео онлайн

У 2000-і роки Скрябін був тренером-продюсером у популярній програмі "Шанс". З того часу збереглось чимало нарізок із жартами Кузьменка, але один запам'ятався публіці найбільше. Зазначимо, що це була моментальна імпровізація Андрія, яка досі підіймає настрій при перегляді відео.

Андрій Кузьменко пожартував на програмі "Шанс": дивіться відео онлайн

І звісно ж не можна пройти повз концерти гурту "Скрябін". Фронтмен команди завжди викладався на сцені та дарував публіці неймовірні емоції. Одним із найкращих відео з артистом вважається його виступ із "Бандерштатівськими коломийками". Попри присутність нецензурних слів, цей виступ став, мабуть, найпопулярнішим у кар'єрі співака.

Скрябін – Бандерштатівські коломийки: дивіться відео онлайн

Така згадка про Андрія Кузьменка навіює теплі спогади про улюбленого виконавця. На жаль, життя дуже часто несправедливе й Україна кожного дня втрачає найкращих людей. Можна ставити багато питань із ряду: "А що було б, якби Скрябін сьогодні жив?" Однак відповіді ми не знайдемо. Варто лиш пам'ятати про свого кумира та ділитись приємними спогадами, щоб пам'ять про Андрія Кузьменка жила вічно.