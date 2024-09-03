У соцмережах артист показав фото з реабілітації. Він також зізнався, як змінилося його самопочуття за останній місяць.

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На опублікованій світлині Андрій вбраний у білу футболку з написом "Операційна" та блакитні шорти. Ймовірно, чоловік вийшов з лікарні на вулицю, щоб зробити знімок. Водночас на фото Валенський з перебинтованими руками стоїть біля крісла колісного. Так, актор показав, що вже може ходити після хірургічного втручання.

Моє відновлення триває, я у файному місті Львові на плановій реабілітації. Я вже трохи залізний і неабияк загартований,

– зауважив військовий.

До того ж Валенський подякував шанувальникам за розповсюдження збору на його операцію та підтримку. Андрій пообіцяв показати усі фінансові звіти та ділитися подробицями перебігу реабілітації.

Нагадаємо, на початку серпня 2024 року Валенський зазнав черепно-мозкової травми, контузії, множинних переломів та опіків. Це сталося під час бойових дій між Кліщіївкою та Іванівським у Донецькій області. Спершу чоловік перебував на лікуванні в Києві, втім тепер він відновлюється у Львові.