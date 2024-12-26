Річ у тім, що, окрім емоційних виступів самої виконавиці, на сцені сталася подія, яка зворушила всіх присутніх. Співак CHEEV зробив цікаву пропозицію Анні Трінчер і вона сказала йому: "Так".

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Так, під час концерту Трінчер виконала свої найвідоміші треки. Зокрема, пісню "Треш", "Бар за баром", "Колоски" та багато інших.

Як співачка я не відчуваю більшого щастя, ніж бачити, як люди живуть музикою разом зі мною. Вечір був особливим – теплим і сповненим магії Різдва. Я щиро вдячна кожному, хто розділив ці незабутні моменти,

– зазначила артистка.

Родзинкою концерту було виконання легендарної композиції "Школа" разом із 25 дітьми, підопічними фонду "Твоя опора". Окрім того, Анна та діти спільно виконали відомий на весь світ "Щедрик".

Не менш проникливим став дует співачки із військовим Олександром. Їхнє спільне виконання композиції "Ти робив мені каву" розчулило весь зал. Ця пісня свого часу стала для захисника символом відновлення і надії.

Глядачі також стали свідками прем'єри нової пісні Анни Трінчер "Вином текла".

Водночас особливим гостем вечора став CHEEV, який виконав разом зі співачкою їхній спільний хіт "Не знаю".

Під час спільного виступу виконавець здивував публіку, зробивши Трінчер пропозицію прямо на сцені.

Аню, ти виступиш на моєму сольному концерті у Жовтневому?,

– запитав CHEEV.

Анна погодилася, і вже 23 березня їхній дует знову об'єднається на сцені Жовтневого палацу, щоб подарувати глядачам нову хвилю незабутніх вражень.