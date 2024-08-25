Зірковий батько Анджеліни Джолі попросив Бреда Пітта припинити боротьбу щодо їхнього розлучення заради дітей. Він хотів би, щоб колишня пара офіційно примирилась.

До слова Змінюють прізвища та роблять кар'єру: де зараз і чим займаються діти Анджеліни Джолі та Пітта

Знаєте, я думаю, що дітям потрібна певна стабільність. Я люблю дітей, і я люблю свою дочку. І я хочу, щоб Бред зробив, знаєте, те, що він повинен зробити. Припинити цю нісенітницю,

– сказав Джон Войт.

Батько Анджеліни Джолі зізнався, що не спілкується з онуками так часто, як йому хотілося б. У нього з донькою часто були напружені стосунки, і попри рідкісні моменти примирення, Джон та Анджеліна віддалилися одне від одного.

Нагадаємо, Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучилися у 2016 році. Відтоді тривали багаторічні судові справи щодо поділу майна, опікунства над дітьми тощо. Зараз між ними триває ворожнеча через виноробню Château Miraval.

Тим часом діти Джолі та Пітта у складних стосунках з батьком. Наприклад, Шайло найняла власного адвоката, щоб подати заяву про відмову від прізвища батька у свій 18-й день народження в травні. За даними ЗМІ, офіційних слухань щодо зміни назви не було – клопотання було задоволено. Тепер ім'я двчини змінилось з Шайло Нувель Джолі-Пітт на Шайло Нувель Джолі.