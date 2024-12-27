Телеведучий подякував Джонсону за те, що він погодився долучитися до зйомок комедії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Горбунова.

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На відео, які опублікував Юрій Горбунов, Борис Джонсон говорить свою легендарну фразу "Добрий день, everybody!" та вітає українців з Новим роком. Цікаво, що політик одягнений у шапку з мерчу Укрзалізниці, на якій є надпис: "Нумерація вагонів починається з голови поїзда".

Закулісся нашого "Потяга в 31 грудня!!" Ми дякуємо Борису Джонсону, якого ми по-доброму називаємо Джонсонюк, за те, що він погодився знятися в нашому фільмі!! Нам видається, що це гарна, тепла родзинка, яка стала ще одним гвинтиком магії кіно!! Уже в усіх кінотеатрах!!, –

написав продюсер фільму.

Що відомо про фільм "Потяг у 31 грудня"

25 грудня, на Різдво, у Києві відбувся допрем'єрний показ українського комедійного фільму "Потяг у 31 грудня". Режисером стрічки став Олег Борщевський, а продюсерами – Юрій Горбунов та Зоя Сошенко. Серед акторського складу є Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Андрій Ісаєнко, Михайло Хома, Анастасія Іванюк та інші.

Події фільму відбуваються у потязі, провідником якого є Микола Іванович. Це мав бути звичайний, тихий рейс, однак поїздка з Києва до Львова видалася доволі цікавою. В одному вагоні зустрілися зовсім різні пасажири. Провідник, який мріяв про спокій, намагається розрядити напругу, що панує навколо. Однак навіть персонал вагона-ресторану створює хаос. Водночас у цьому рейсі пасажири виявили свої найкращі якості, почали слухати та розуміти. Вони зблизились та змогли втілити мрії одне одного в реальність.

"Потяг у 31 грудня": дивіться трейлер онлайн

Саундтреками фільму стали пісні YAKTAK і Klavdia Petrivna: "Чекає вдома" та "Зима". Допрем'єрні покази комедії вже стартували у кінотеатрах, а у національний прокат вона вийде 1 січня 2025 року.