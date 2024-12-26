Брітні Спірс возз'єдналась з синами на різдвяні свята. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм співачки.

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Виконавиця опублікувала відео з молодшим 18-річним сином. Вони проводили час разом в одному із закладів. Схоже, що старший син залишився поза камерами.

Найкраще Різдво у моєму житті! Я не бачила своїх хлопців два роки! Сльози від щастя, коли буквально щодня божеволіла, а зараз переповнена коханням і благословенням! У мене бракує слів,

– написала Брітні Спірс.

Брітні Спірс з сином: відео

Які стосунки в Брітні Спірс з дітьми

У липні 2004 року Брітні Спірс одружилася з танцівником Кевіном Федерлайном. У шлюбі в пари народилося двоє дітей – Шон та Джейден.

Коли зірка потрапила під опіку батька, Кевін Ферерлайн отримав опікунство над синами. З того часу вони рідко бачилися з зірковою мамою. Танцівник заявляв, що хлопці й самі відмовлялися зустрічатися з матір'ю через її провокативний контент у соцмережах.

Після того, як суд зняв опікунство батька Брітні Спірс над донькою, вона почала працювати над поліпшенням стосунків з синами. Однак минулого року хлопці з батьком переїхали на Гаваї.