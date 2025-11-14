Поряд з Чарльзом III було дві жінки, які відіграли вкрай важливу роль у його долі: принцеса Діана та королева Камілла. З нагоди дня народження короля 24 Канал пропонує пригадати історії кохання, за якими свого часу слідкував увесь світ.

Історія кохання Чарльза III та принцеси Діани

Пара познайомилась у 1977 році завдяки сестрі принцеси Діани, леді Сарі Маккоркодейл. Чарльзу на той час було 29, а Діані – 16. Вони швидко знайшли спільну мову, бо мали багато однакових інтересів. Однак вже тоді Чарльз мав відносини з Каміллою Паркер-Боулз.



Чарльз III і принцеса Діана / Фото Getty Images

Чарльз III і принцеса Діана / Фото Getty Images

Через три роки вони зустрілися знову та почали зустрічатися. За певний час після стосунків принц Чарльз і леді Діана одружилися. Їхнє весілля було пишним та казковим, воно пройшло у 1981 році. За святкуванням, на яке витратили близько 48 мільйонів доларів, слідкував увесь світ.



Чарльз III і принцеса Діана / Фото Getty Images

Насправді ж свято було не таким казковим для самої пари. За чутками, на Чарльза тиснули, щоб він зробив пропозицію, а на Діану – щоб вона погодилась. Напередодні весілля принц зізнався дівчині, що не кохає її. Діана хотіла скасувати весілля – все було на межі зриву.

Попри це, подружжя прожило разом 15 років. У них народилося двоє синів: принц Вільям та принц Гаррі. Їхній союз був переповнений ревнощами: Чарльз обурювався увагою, яку Діана отримувала від публіки.



Чарльз III і принцеса Діана / Фото Getty Images

У 1986 році Чарльз в одному зі своїх листів писав, що почувається немов у клітці й прагне свободи. Подейкують, що приблизно у той час він відновив стосунки з Каміллою Паркер-Боулз. Пара розійшлась у 1992 році, хоч їхнє розлучення офіційно оформили лише через 4 роки.



Чарльз III і принцеса Діана з дітьми / Фото Getty Images

Історія кохання Чарльза III та Камілли Паркер-Боулз

Зараз король Чарльз III та королева Камілла щасливо одружені. Їхній шлюб триває вже близько 20 років. Кажуть, що їхнє кохання зародилося з першого погляду – ще тоді, коли вони зустрілися на матчі з поло у 1970 році. Вони проводили багато часу разом, але королівська родина не підтримувала цей союз.

Чарльз ІІІ і Камілла / Фото History Extra

Чарльза відправили служити у королівський флот, а Камілла тим часом вийшла заміж за іншого – Ендрю Паркера-Боулза. Цікаво, що Камілла була присутньою на весіллі Чарльза і Діани.

У пресі стверджують, що роман Чарльза та Камілли відновився у 1986 році, хоч достеменно невідомо, що відбувалось між ними, коли принц був одружений з Діаною.

У цьому шлюбі нас було троє, тому було трохи тісно,

– казала принцеса Діана в інтерв'ю BBC.

У 1993 році у ЗМІ спливли записи телефонної розмови між принцом Чарльзом та Каміллою, де вони відверто обговорюють свої стосунки. Вони обернулись великим скандалом для королівської сім'ї. Тому у наступному році принц знявся у документальному фільмі й заявив, що був чесним з принцесою Діаною, поки їхній розрив не став безповоротним.

У 1995 Камілла та Ендрю Паркер-Боулз розлучилися, а вже через рік про розлучення оголосили й Чарльз з Діаною. У 1998, рік потому, як загинула принцеса Діана, Чарльз і Камілла оголосили про стосунки.



Чарльз III і Камілла у 2002 / Фото Getty Images

Проте всім було відомо, що королева цього не схвалює. Лише у 2000 році пара зустрілась з Єлизаветою II – це було знаком, що вона готова прийняти ці стосунки.

У 2003 році принц Чарльз та Камілла з'їхалися, а 9 квітня 2005 року одружилися.



Чарльз III й Камілла / Фото Getty Images

Подружжю було непросто, адже їхній роман навіть досі жорстко обговорюють у соцмережах. 8 вересня 2022 року Єлизавета II пішла з життя. Чарльз і Камілла обійняли посади короля та королеви-консорта. Зараз Каміллу здебільшого у пресі називають королевою.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото з інстаграму королівської сім'ї