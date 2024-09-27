Сольний трек Даміано є доволі меланхолійним. У розмові з Billboard Давід поділився, що ця пісня описує всю його подорож. Для знаменитості співпраця з таким великим артистом як Labrinth стала неймовірною.

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Авторкою слів до Silverlines виступила американська співачка Сара Гадсон. За словами Даміано Давіда, вона разом з Labrinth вже працювала над мелодією до пісні. Згодом жінці прийшла ідея, аби залучити соліста Måneskin. Даміано не відмовився, адже Labrinth співпрацював із зірками світового масштабу, зокрема з Біллі Айліш, The Weeknd та з Нікі Мінаж.

Якщо у вас є шанс попрацювати з Labrinth, ви не отримаєте цінності! Просто зробіть це!,

– заявив Даміано Давід.

Даміано Давід про пісню Silverlines

Давід зізнався, що його нова пісня виправдала всі сподівання. У ній виконавець показав свою іншу вразливу сторону, яку шанувальники ще не бачили у творчості Måneskin.

Складалося враження, що слова є для мене посланням надії, тому що це було саме те, до чого я прагнув, коли створював цей трек. І тепер, коли запис закінчено, я повертаюся до цієї пісні й кажу: "Вау! Це по суті остання зупинка моєї подорожі, і це так смішно, що вона з'явилася на початку – ніби послана з небес,

– розповів лідер гурту Måneskin.

Кліп на пісню Silverlines: дивіться відео онлайн

У пісні Silverlines Даміано показав себе більш вразливим та чесним. Він зізнається, що був таким і у піснях, які створював з гуртом Måneskin, однак тепер виконавцю довелося трішки більше покопатися у собі. Завдяки сольному трекові, прихильники Давіда змогли краще розпізнати, яким насправді він є.

Нагадаємо, що раніше Даміано Давід заспокоїв шанувальників, які подумали, що тепер їхній улюблений гурт розпадеться. Він запевнив, що команда буде продовжувати працювати.