Новий трек натхненний японською філософією прийняття змін. У кліпі показані сенси сучасної реальності українського народу.

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Процес відновлення у ролику передається через символіку "kintsugi" – це коли розбиту порцеляну реставрують, використовуючи золото. Після усіх цих процесів виріб більше цінується та вражає красою.

Сьогодні не знайти жодного українця, не травмованого чи то морально, чи фізично. Це нова реальність, яку треба прийняти. І в цій реальності зʼявляються нові розуміння красивого,

– розповіла Jerry Heil.

Випробування, з якими українці стикаються під час війни, роблять нас сильнішими. Юлія Саніна додає, що український народ збирає себе з уламків, як розбита ваза. Це допомагає стати іншими та полюбити себе. Саме такому мистецтву наше суспільство вчиться зараз, адже вже не стане таким, як було раніше.

Як створювалася колаборація між Jerry Heil і Юлією Саніною

Ідея записати фіт за участі Jerry Heil та Юлії Саніної зародилася ще рік тому, а пісню WABI-SABI співачки придумали й записали за півтори години. Все це відбувалося на студії українського композитора Ігоря Кириленка. Саніна поділилася, що співпраця з Яною була для неї цікавою.

Мені дуже подобається бачення та почерк Яни, плюс вона чудово відчуває себе в ролі саундпродюсера – окрім самої пісні, відчуває й аранжування,

– розповіла фронтвумен гурту The Hardkiss.

Кліп на пісню WABI-SABI: дивіться відео онлайн

Зауважимо, що у кліпі знялася Юлія Григор'єв – випускниця центру реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії Superhumans. Саме вона стала уособленням нової реальності, у якій живуть українці. Дівчина показала силу духу та тіла, а також красу й справжні сенси української сучасності.