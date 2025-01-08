5 січня Демі Мур тріумфувала на "Золотому глобусі" – вона отримала свою першу перемогу на кінопремії. Зірка дотепер у центрі уваги, однак без скандалу не обійшлося, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

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У мережі згадали про архівне відео 40-річної давності з дня народження Філіпа Танзіні. Він та Демі Мур грали у серіалі "Головний госпіталь". На момент зйомки ролика Демі Мур було 19 років, а її колезі – 15. У відео видно, як акторка тричі цілується з неповнолітнім. На той час вона була у шлюбі з першим чоловіком Фредді Муром.

Я його дуже люблю. Він один з моїх найулюбленіших людей. Він справді приголомшливий, і я його дуже люблю,

– каже Демі Мур у ролику.

Філіп натомість пожартував, що він з Демі планує одружитися.



Демі Мур та Філіп Танзіні / Скриншот з відео

День народження Філіпа Танзіні: дивіться відео онлайн

Після того, як відео виплило в соцмережах, щодо Демі Мур неодноразово здіймалась хвиля хейту. На тлі її перемоги на "Золотому глобусі", деякі користувачі знову згадали про це відео та засудили акторку.

Демі Мур перемогла на "Золотому глобусі"