Сьогодні, 23 серпня, Україна святкує День Державного прапора України. Дружина президента поділилася зворушливим привітанням.

До слова День Державного прапора України 2024: що треба знати про історію свята

Олена Зеленська опублікувала фото синьо-жовтого стяга на плечах полонених, які повертаються додому; у руках українських спортсменів на Олімпіаді, у руках дітей. Вона підкреслила, що прапор – це підтримка українців, де б вони не були.

Прапор в Україні – не просто наш офіційний символ. Він просто наш і завжди там, де ми. З Днем Державного прапора. Він робить сильнішими нас, а ми – його,

– написала перша леді.

Промовисті фото українського прапора / Фото з телеграму першої леді

З важливим державним святом також привітав президент Зеленський. Він взяв участь в урочистому заході, де були присутні інші чиновники. Лідер держави звернувся до українців та наголосив, що ми об'єднані кольорами Державного прапора.