З нагоди важливого свята українські знаменитості вітають шанувальників та діляться промовистими фото з синьо-жовтим прапором. Show 24 зібрав ці привітання.

До теми Робить нас сильнішими, – Олена Зеленська зворушливо привітала з Днем Державного прапора

Маша Єфросиніна

Ведуча підкреслила, що синій та жовтий – це два кольори з історією, що стали символом волі, боротьби та свободи.

Це надзвичайно красиве контрастне поєднання синього і жовтого у мене особисто викликають і контрастні переживання: гордість за те, що я українка, що мені пощастило народитися і жити в цій країні. І сум... коли минаю Майдан і бачу тисячі прапорців, увіткнутих у землю, бо кожен прапорець – за загиблим,

– написала Єфросиніна.

Наталка Денисенко

Акторка поділилась атмосферним відео, в якому проїхалась жовтою автівкою з синіми квітами всередині.

"Якщо я вас запитаю: які кольори найулюбленіші для кожного українця? Думаю, відповідь буде однозначна: жовто-блакитний! Сьогодні день державного прапора України. Наймиліші серцю кольори!" – поділилась зірка.

Тімур та Інна Мірошниченко

Подружжя поділилось фото дітей у вишиванках та з синьо-жовтим прапорцем.

Ектор Хіменес-Браво

Якби незламність та свободу можна було б описати кольорами, я б точно сказав, що вони синьо-жовті. Якби силу та єдність можна було б описати словами, я б точно сказав, що це прапор України. Хочу, щоб кожен це знав та пам'ятав,

– написав ресторатор.

Анна Саліванчук

Акторка підкреслила, що попри війну, українцям не слід забувати про наші державні свята та символи.

"Сьогодні наші захисники відстоюють нашу землю, щоб кожен з нас міг спокійно насолоджуватися життям та планувати майбутнє в рідній країні. Кожен має пам’ятати історію нашої України та проносити її через покоління", – написала Саліванчук.

З Днем Державного прапора також привітали Надя Дорофєєва, Наталія Могилевська, Монатік, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Джамала та багато інших.

Зірки привітали з Днем Державного прапора / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше з Днем прапора також привітала перша леді Олена Зеленська. Вона опублікувала фото синьо-жовтого прапора на плечах полонених, спортсменів та дітей. Прапор нині є підтримкою для українців у будь-якій ситуації.