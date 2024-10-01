Українські співаки, артисти та актори не оминули увагою важливе свято та зі словами подяки звернулися до воїнів Сил Оборони. Show 24 зібрав привітання зірок з Днем захисників та захисниць.

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Святослав Вакарчук

Лідер "Океану Ельзи" показав, як виступав для бійців десантно-штурмових військ.

Сьогодні – день тих, завдяки кому майоріє наш прапор і б'ється наше серце! Безмежна вдячність і глибока повага всім воїнам, солдатам і офіцерам, нашим хлопцям і дівчатам, які захищають Україну кожного дня!

– написав Вакарчук.

Джамала

Співачка поділилась щемливими фото з захисниками та захисницями.

"Хочеться у черговий раз сказати вам дякую за те, що кожного ранку ми прокидаємось у нашій Україні. Дякую за цей ранок. Дякую друзям, рідним моїх близьких людей, батькам, братам та сестрам, які борються за нас. Дякую за те, що даєте змогу нам творити. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя у цій боротьбі", – написала Джамала.

Маша Єфросиніна

Телеведуча показала ранок на Хрещатику в Києві. Українці вшанували пам'ять загиблих героїв.

Хрещатик та Майдан Незалежності. Сьогоднішній ранок. В повітрі біль та неймовірна пошана. Спокій тримає за руку втому та лють. З вашим Днем, Захисники та Захисниці! Ви – все, що в нас є!

– лаконічно висловилась Маша.

Настя Каменських

Співачка поділилась зворушливими кадрами з українськими військовослужбовцями. Вона підкреслила, що сьогодні обов'язок кожного – вшанувати захисника та захисницю, які захищають Україну.

"Ви – наші ангели-охоронці, наша гордість, незламна сила та надія на мирне життя. Завдяки вам ми можемо мріяти, творити та будувати плани. Ваш героїзм і відданість – безмежні, а ваша незламність і жага перемоги – надихають і дають віру у світле майбутнє нашої України. Дякую кожному і кожній, хто щодня оберігає нашу свободу", – звернулась Каменських до бійців.

Наталка Денисенко

Акторка особисто подякувала чоловіку, Андрію Федінчику. Він служить у ЗСУ.

Дуже важко було приймати твій вибір, але ти – моя гордість, моя безпека! Знаючи скільки і як багато ти робиш, мене переповнюють і почуття вдячності й почуття, від яких іноді боляче… Але я не перестану захоплюватися тобою! Дякую за захист, коханий,

– написала Денисенко.

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