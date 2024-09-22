Саме він представлятиме Україну на міжнародній арені вже цієї осені. Ім'я переможця Нацвідбору оголосили в етері телевізійного концерту, що транслювали на "Суспільне Культура".

Не пропустіть Пішов стопами зіркового батька: що відомо про співака Назарія Яремчука

Так, всього до фіналу дитячого пісенного конкурсу увійшло 6 юних виконавців, а проте перемогу здобув саме Артем Котенко. Він отримав 6 голосів у Дії, що є найвищим балом. Журі ж віддали Артему 5 голосів.

Виступ Артема Котенка з піснею "Дім": дивіться відео

Загалом, у фіналі дитячого пісенного конкурсу виступили:

  • Анастасія Бєлібова з піснею Unbelievable.

  • Ангеліна Глогусь з піснею "Плачуть янголи".

  • Злата Іванів з піснею "Намисто".

  • Вероніка Коган з піснею Harmony.

  • Артем Котенко з піснею "Дім".

  • Ілля Коновченко з піснею Spaceship.

Зауважимо, переможця Національного відбору визначили за результатами голосування журі та глядачів.


Результати голосування Дитячого Євробачення / Скриншот

Що відомо про дитяче Євробачення 2024

  • Пісенний конкурс відбудеться 16 листопада в Мадриді, Іспанія.
  • У дитячому Євробаченні 2024 візьмуть участь представники 17 країн, серед яких Албанія, Вірменія, Кіпр, Естонія, Сан-Марино та інші.
  • Гасло цьогорічного заходу – "Let's Bloom" – символізує розквіт юних талантів та їхню можливість показати себе на міжнародній сцені.