Саме він представлятиме Україну на міжнародній арені вже цієї осені. Ім'я переможця Нацвідбору оголосили в етері телевізійного концерту, що транслювали на "Суспільне Культура".
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Так, всього до фіналу дитячого пісенного конкурсу увійшло 6 юних виконавців, а проте перемогу здобув саме Артем Котенко. Він отримав 6 голосів у Дії, що є найвищим балом. Журі ж віддали Артему 5 голосів.
Виступ Артема Котенка з піснею "Дім": дивіться відео
Загалом, у фіналі дитячого пісенного конкурсу виступили:
- Анастасія Бєлібова з піснею Unbelievable.
Ангеліна Глогусь з піснею "Плачуть янголи".
Злата Іванів з піснею "Намисто".
Вероніка Коган з піснею Harmony.
Артем Котенко з піснею "Дім".
Ілля Коновченко з піснею Spaceship.
Зауважимо, переможця Національного відбору визначили за результатами голосування журі та глядачів.
Результати голосування Дитячого Євробачення / Скриншот
Що відомо про дитяче Євробачення 2024
- Пісенний конкурс відбудеться 16 листопада в Мадриді, Іспанія.
- У дитячому Євробаченні 2024 візьмуть участь представники 17 країн, серед яких Албанія, Вірменія, Кіпр, Естонія, Сан-Марино та інші.
- Гасло цьогорічного заходу – "Let's Bloom" – символізує розквіт юних талантів та їхню можливість показати себе на міжнародній сцені.