Саме він представлятиме Україну на міжнародній арені вже цієї осені. Ім'я переможця Нацвідбору оголосили в етері телевізійного концерту, що транслювали на "Суспільне Культура".

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Так, всього до фіналу дитячого пісенного конкурсу увійшло 6 юних виконавців, а проте перемогу здобув саме Артем Котенко. Він отримав 6 голосів у Дії, що є найвищим балом. Журі ж віддали Артему 5 голосів.

Виступ Артема Котенка з піснею "Дім": дивіться відео

Загалом, у фіналі дитячого пісенного конкурсу виступили:

Анастасія Бєлібова з піснею Unbelievable.

Ангеліна Глогусь з піснею "Плачуть янголи".

Злата Іванів з піснею "Намисто".

Вероніка Коган з піснею Harmony.

Артем Котенко з піснею "Дім".

Ілля Коновченко з піснею Spaceship.

Зауважимо, переможця Національного відбору визначили за результатами голосування журі та глядачів.



Результати голосування Дитячого Євробачення / Скриншот

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