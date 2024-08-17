Вона показала їхнє спільне архівне фото. Крім того, дівчина зворушливо звернулася до покійного тата.

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Так, на світлині, яку Барбара виставила в мережу, можна побачити молодого Кузьму в зеленій футболці та чорних джинсах, який з маленькою донечкою сидить на ліжку.

З днем народження, найкращий тату,

– написала Барбара.

Цей ностальгічний кадр вона доповнила емоджі у вигляді розбитого серця.



Барбара Кузьменко привітала покійного тата з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Андрій Кузьменко помер 2 лютого 2015 року внаслідок автокатастрофи поблизу села Лозуватка Дніпропетровської області. Інцидент стався, коли артист повертався додому після концерту в Кривому Розі. Співак їхав на позашляховику Toyota Sequoia, коли з протилежного боку виїхав молоковоз, що призвело до зіткнення на повороті дороги. Удар припав на лівий бік автомобіля, в результаті чого артист отримав важкі травми голови, які були констатовані на місці події. Разом з ним у машині перебувала менеджер гурту "Скрябін" Ольга Любченко, яка вижила завдяки ременю безпеки та подушці. Водій молоковоза отримав лише незначні травми.